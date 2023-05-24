Флорида, США, 24 мая, 2023, 05:11 — ИА Регнум. Губернатор штата Флорида Рон Десантис 24 мая официально объявит о своём намерении участвовать в выборах президента США. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Gage Skidmore Губернатор Флориды Рон Десантис

Потенциальный претендент на кресло в Белом доме Десантис сделает заявление во время онлайн-встречи с участием основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска.

Рон Десантис, по мнению политологов, может вполне составить конкуренцию бывшему президенту Дональду Трампу.

Как сообщало ИА Регнум, следующий президент США должен быть нормальным человеком, заявил Илон Маск.

«Очень важно, хороший ли это директор. Хочется, чтобы исполнительный директор США был хорош, эффективен», ― отметил американский предприниматель.

Замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил, что победу на предстоящих президентских выборах в США может одержать Илон Маск. По его мнению, владелец Twitter имеет авторитет куда больший, чем у того же Трампа или тем более Байдена.