Нью-Йорк, США, 24 мая, 2023, 04:53 — ИА Регнум. В аэропорт Нью-Йорка 23 мая прибыл новый посол КНР в США Се Фэн. Информация об этом появилась на сайте китайской дипмиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

По словам посла, председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул в работе посольства принципы взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. Это является основным способом для Китая и США наладить взаимоотношения.

Се Фэн выразил надежду, что США и Китай пойдут навстречу друг другу, действуя в угоду общим интересам двух стран.

Как сообщало ИА Регнум, предшественником Се Фэна с июля 2021 года был Цинь Ган. До этого с сентября 2018 года он занимал пост заместителя министра иностранных дел Китая. В конце 2022 года Цинь Ган возглавил министерство иностранных дел КНР.