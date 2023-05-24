Вашингтон, 24 мая, 2023, 04:47 — ИА Регнум. Экс-аналитик ЦРУ по России Джордж Биб заявил, что в Соединённых Штатах не поняли решения украинского президента Владимира Зеленского удерживать Артёмовск и жертвовать людьми. Мнение эксперта опубликовал аналитический центр Responsible Statecraft.

Бывший аналитик ЦРУ Биб назвал провальной тактику Зеленского по удержанию Артёмовска
Иван Шилов ИА REGNUM
Артёмовск

Биб констатировал, что, несмотря на призыв многих военных экспертов и минобороны США вывести армию из Артёмовска, украинский лидер отправил туда ещё больше солдат, в том числе лучших.

«Он устроил из этого своеобразное театральное представление. Всё это провалилось. Многие задаются вопросом, о чём думал Зеленский?» — отметил аналитик.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский настойчиво оставался в Артёмовске, несмотря на предложение военных отойти, и потерял большое количество бойцов.

Журналист турецкой газеты Cumhuriyet Берктай Дениз считает, что значительные потери живой силы украинской армии в Артёмовске могут вызвать у президента Украины в будущем «головную боль».