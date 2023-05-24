Вашингтон, 24 мая, 2023, 04:47 — ИА Регнум. Экс-аналитик ЦРУ по России Джордж Биб заявил, что в Соединённых Штатах не поняли решения украинского президента Владимира Зеленского удерживать Артёмовск и жертвовать людьми. Мнение эксперта опубликовал аналитический центр Responsible Statecraft.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

Биб констатировал, что, несмотря на призыв многих военных экспертов и минобороны США вывести армию из Артёмовска, украинский лидер отправил туда ещё больше солдат, в том числе лучших.

«Он устроил из этого своеобразное театральное представление. Всё это провалилось. Многие задаются вопросом, о чём думал Зеленский?» — отметил аналитик.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский настойчиво оставался в Артёмовске, несмотря на предложение военных отойти, и потерял большое количество бойцов.

Журналист турецкой газеты Cumhuriyet Берктай Дениз считает, что значительные потери живой силы украинской армии в Артёмовске могут вызвать у президента Украины в будущем «головную боль».