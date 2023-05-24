Москва, 24 мая, 2023, 04:36 — ИА Регнум. В зоне проведения спецоперации впервые в мире в боевых условиях был опробован полностью автоматический режим работы российского зенитного ракетного комплекса С-350 «Витязь». Без участия оператора были уничтожены самолёты ВСУ. Об этом РИА Новости рассказал информированный источник.

Vitaly V. Kuzmin ЗРК С-350 «Витязь»

Комплекс «Витязь» без человеческого вмешательства обнаружил, сопроводил и поразил воздушные цели противника. Известно о нескольких сбитых самолётах и беспилотниках Украины.

При этом российские военнослужащие только контролировали работу С-350, не вмешиваясь в процесс.

Как сообщало ИА Регнум, офицер запаса Александр Михайловский уверен, что российские дроны «Ланцет» заменили управляемые снаряды и довольно успешно уничтожают артиллерию противника. Так, дроном-камикадзе уничтожен танк Т-72 ВСУ.

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