Лондон, 24 мая, 2023, 04:14 — ИА Регнум. Высказывание зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева о повышении риска ядерного апокалипсиса из-за поставок оружия Украине поддержали читатели британской газеты Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерный взрыв

Так, один из комментаторов высказался, что не имеет желания умирать за Украину.

«Он не ошибается. Когда не оставляют других путей, применение ядерного оружия неизбежно. Джо Байден ведёт конфликт в этом направлении, одобряя отправку большего количества оружия на Украину. Было время, когда Америка выступала в роли миротворца. Больше нет. Плохие руководители привели нас к этому», — вторят другие читатели издания.

Другой пользователь указал на правоту Медведева. «Мы сами напрашиваемся на это», — добавил он.

Ещё один читатель написал, что сейчас наступило самое время прекратить снабжать оружием Украину, если нет желания развязать третью мировую войну.

«Битва проиграна, а Запад просто спонсирует новые смерти украинцев», — признал один из пользователей.

По мнению другого читателя, на Западе поддерживают и защищают страну, в которой граждан за критику Зеленского избивают и лишают свободы.

Как сообщало ИА Регнум, также Дмитрий Медведев заявил, что, несмотря на поставки западной техники на Украину, Москва справится со всем, и рассказал об использовании более серьёзных видов поражающих средств. При этом НАТО не воспринимает всерьёз угрозу ядерной войны, поскольку считает такой сценарий невозможным.