ДНР, 24 мая, 2023, 04:09 — ИА Регнум. Участвующий в боях в Мариуполе и в Артёмовске офицер российской армии с позывным Хохол признал, что киевские боевики в Бахмуте обходились с мирными жителями более жестоко, чем при осаде «Азовстали». О своих наблюдениях боец рассказал РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

Офицер сказал, что ВСУ были грубее и безжалостнее. Жителей Артёмовска сгоняли в подвалы, а потом закидывали их гранатами.

«Сгоняют на определенные этажи и либо над квартирой, куда сгоняют, либо под квартирой, устраивают огневые точки. Тем самым прикрываясь», — пояснил Хохол и добавил, что российские штурмовики не могли быстро продвигаться — вести огонь по местам скопления горожан было невозможно.

Как сообщало ИА Регнум, журналист турецкой газеты Cumhuriyet Берктай Дениз считает, что значительные потери живой силы в украинской армии в Артёмовске могут вызвать у президента Украины Владимира Зеленского в будущем «головную боль».

ВСУ настойчиво оставались в Артёмовске, несмотря на предложение военных отойти.