Харьков, Украина, 24 мая, 2023, 03:37 — ИА Регнум. В Харьковской области Украины в ночь на 24 мая прогремела серия взрывов, написало издание «Зеркало недели».

Pixabay.com Взрыв

В регионе объявлена воздушная тревога. О подробностях взрывов не сообщается.

В Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» написали, что помимо взрывов над Харьковом воздушная тревога звучит в других регионах украины.

«БПЛА-камикадзе атакуют украинские объекты», — уточнили авторы.

Как сообщало ИА Регнум, на проезжую часть в Белгороде с беспилотника было сброшено взрывное устройство. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что дрон ВСУ был уничтожен системами ПВО. Никто не пострадал.

Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых запечатлены моменты уничтожения украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородской области.