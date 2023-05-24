Бамако, 24 мая, 2023, 03:25 — ИА Регнум. Республика Мали испытывает дефицит в российских удобрениях, сообщил РИА Новости посол африканского государства в США Секу Берте.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

По его словам, малийские фермеры надеются, что в 2023 году у России появится возможность экспортировать в Африку достаточно удобрений.

Дипломат напомнил о кризисе с нехваткой подкормки, с которой в Мали столкнулись после начала конфликта на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 12 мая 2023 года президент России Владимир Путин в очередной раз подтвердил готовность Москвы поставлять африканским странам зерно и удобрения, в том числе бесплатно. Запад при этом решил ввести санкции на экспорт удобрений, а страдают в итоге страны Африки, Азии и Латинской Америки, указал Путин в ходе телефонной беседы с президентом ЮАР Сирилом Рафамосой.