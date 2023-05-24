Минобороны Украины похвасталось, что Гарри Поттер поддерживает ВСУ

Киев, 24 мая, 2023, 03:16 — ИА Регнум. Минобороны Украины на своей странице в Twitter похвасталось, что герои литературных произведений готовы вступить в ряды ВСУ. Военное ведомство выложило сгенерированные нейросетью кадры с изображением персонажей из Гарри Поттера в украинской военной форме.

Цитата из к/ф «Гарри Поттер и философский камень». Реж. Крис Коламбус. 2001. США — Великобритания Гарри Поттер

Пользователи соцсети высмеяли Минобороны Украины, отметив, что «украинцы живут в вымышленном мире». Также читатели сошлись во мнении, что после такого сообщения на странице ведомства многие люди встанут «на сторону России».

Один из участников дисскуссии удивился тому, что Гарри Поттер «поддерживает нацистских коллаборационистов вроде бандеровцев».

Как сообщало ИА Регнум, президента Украины Владимира Зеленского раскритиковали пользователи Twitter за сравнение Артёмовска с японской Хиросимой, которая пострадала от американской ядерной бомбардировки. Он заявил, что фото разрушений Хиросимы напоминают ему Артёмовск.