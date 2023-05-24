В США назвали причины, по которым затягивают передачу истребителей F-16 ВСУ
Newsweek: поставка истребителей F-16 ВСУ потребует от Украины решения трёх важных проблем
Вашингтон, 24 мая, 2023, 03:09 — ИА Регнум. Властям Украины необходимо решить три важных вопроса, прежде чем Запад поставит ВСУ истребители F-16. Так считает обозреватель Newsweek Элли Кук.
Ссылаясь на мнение экспертов, Кук пояснила, что Украине нужно определить, сколько времени потребуется для обучения лётчиков и персонала для работы с истребителями, создать необходимую инфраструктуру и устранить политические препятствия.
При этом обучение пилотов длится несколько месяцев.
Как сообщало ИА Регнум, поставки истребителей F-16 Украине планируются «в долгосрочной перспективе», заявили 23 мая в Пентагоне. Истребители не предназначены «для предстоящих наступательных операций».
Отмечается, что обучение лётчиков начнётся «в ближайшие недели или месяцы».