Вашингтон, 24 мая, 2023, 03:09 — ИА Регнум. Властям Украины необходимо решить три важных вопроса, прежде чем Запад поставит ВСУ истребители F-16. Так считает обозреватель Newsweek Элли Кук.

AF.mil Истребитель F-16

Ссылаясь на мнение экспертов, Кук пояснила, что Украине нужно определить, сколько времени потребуется для обучения лётчиков и персонала для работы с истребителями, создать необходимую инфраструктуру и устранить политические препятствия.

При этом обучение пилотов длится несколько месяцев.

Как сообщало ИА Регнум, поставки истребителей F-16 Украине планируются «в долгосрочной перспективе», заявили 23 мая в Пентагоне. Истребители не предназначены «для предстоящих наступательных операций».

Отмечается, что обучение лётчиков начнётся «в ближайшие недели или месяцы».