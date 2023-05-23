Москва, 24 мая, 2023, 02:43 — ИА Регнум. Сенаторы предложили правительству РФ рассмотреть вопрос о введении налогообложения за деятельность в интернете, в том числе блогеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления Совфеда.

(сс) NeONBRAND Блогер

Инициаторы не исключают, что для создания механизма налогообложения в этой сфере необходимо подготовить соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ. Подробности с кабмином пока не обсуждались.

Предполагается, что Совет Федерации обсудит тему с заинтересованными службами 24 мая.

Как сообщало ИА Регнум, в России ожидаются изменения в налоговой сфере. Для внесения на рассмотрение в Госдуму подготовлен законопроект о реализации основных направлений налоговой политики.

Одно из положений этого законопроекта, в частности, касается ставки налога для физических лиц, работающих удалённо по трудовым и гражданско-правовым договорам.

Проводящих курсы личностного роста блогеров-коучей нужно обязать подтверждать свои компетенции, заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Блогер Елена Блиновская выплатила всего лишь 10 млн рублей из более чем 918 млн рублей неуплаченных налогов.