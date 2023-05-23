Воздушная тревога объявлена в четырёх областях Украины

Киев, 24 мая, 2023, 02:23 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 24 мая в четырёх областях прозвучала воздушная тревога.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным официального ресурса оповещения граждан, сирены взвыли после 00:00 24 мая в Днепропетровской и Полтавской областях.

Ещё раньше тревогу объявили в Сумской и Черниговской областях.

Как сообщало ИА Регнум, над Белгородским районом региона 23 мая системой ПВО был сбит вражеский беспилотник. Губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что пострадавших от очередной атаки нет.

Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых запечатлены моменты уничтожения украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородской области.