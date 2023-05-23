Гонконг, Китай, 24 мая, 2023, 02:16 — ИА Регнум. На аукционе в Гонконге ушли с молотка принадлежавшие последнему императору Китая Пу И наручные часы Patek Philippe, а также личные вещи. Об этом написало издание South China Morning Post.

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Часы китайского правителя 30 годов прошлого века Reference 96 Quantieme Lune были проданы за 40 млн гонконгских долларов (около 5,1 млн долларов США). Часам почти 90 лет. Их купил анонимный коллекционер, по телефону.

В числе лотов также оказались веер, записная книжка и рисунки одного из родственников Пу И.

Отмечается, что вещи император подарил своему переводчику Георгию Пермякову, которые его семья много позже продала коллекционеру из Европы.

Как сообщало ИА Регнум, электрогитара, разбитая основателем группы Nirvana Куртом Кобейном, была продана на аукционе почти за 600 тыс. долларов.

Гитару перед продажей реставрировали.

Американский рок-музыкант Курт Кобейн широко известен как автор песен, гитарист и вокалист.