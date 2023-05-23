Москва, 24 мая, 2023, 02:12 — ИА Регнум. Российский лидер Владимир Путин выступит на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума (ЕЭФ-2023), сообщила пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Темой мероприятия станет «Евразийская интеграция в многополярном мире». На саммите ожидают участия лидеров всех стран ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Армения).

В рамках форума пройдут десятки деловых сессий, которые поделят на семь тематических направлений. Мероприятие организовано в рамках председательства РФ в ЕАЭС в 2023 году.

Выступление Путина намечено на 25 мая. У президента России запланирован ряд встреч с лидерами стран ЕАЭС. Ожидается, что главы государств затронут темы с обеспечением продовольственной и энергетической безопасности, финансовой и технологической независимости, устранения торговых барьеров, расширения связей с третьими странами и региональными объединениями.

Как сообщало ИА Регнум, 25 мая президент России Владимир Путин встретится с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Пока неизвестно, состоятся ли трёхсторонние переговоры между Путиным, его коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.