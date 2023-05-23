Белгород, 24 мая, 2023, 01:44 — ИА Регнум. Противодействовать диверсантам, проникшим на территорию Белгородской области, необходимо профессиональным военным, а не желающим вступить в бой с преступниками гражданским лицам. Об этом в ходе эфира на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сказал белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

(сс) Sebastian Pociecha Охотник

Один из подписчиков поинтересовался у главы области, стоит ли в следующий раз имеющим оружие гражданам оказывать сопротивление вооружённым людям в форме противника?

«А если вы откроете огонь по нашим вооружённым силам? Форма-то везде защитного цвета, кто-то — белые повязки, кто-то жёлтые, кто-то красные, кто-то синие», — ответил Гладков.

Губернатор заверил подписчиков, что применять оружие в данном случае категорически нельзя, достаточно тех войск, которые обеспечивают безопасность региона.

Гладков затруднился представить сколько охотников с оружием могли бы открыть огонь после последней атаки диверсантов в Козинке. Данным вопросом должны заниматься профессионалы, подчеркнул глава Белгородской области.

Как сообщало ИА Регнум, 23 мая в Минобороны России подтвердили, что атаковавшие накануне Белгородскую область диверсанты ликвидированы. Всего было уничтожено более 70 человек. Остальные участники преступной группы были отброшены на территорию Украины. В результате нападения ДРГ ранения получили 13 мирных жителей Белгородской области.