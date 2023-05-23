Женева, Швейцария, 24 мая, 2023, 01:19 — ИА Регнум. Российской Федерацией подготовлен проект резолюции, позволяющий всем странам взаимодействовать в урегулировании чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения на Украине, заявил замглавы Минздрава России Сергей Глаголев.

Иван Шилов ИА REGNUM ВОЗ

По его словам, проект резолюции о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения на Украине и вокруг неё является политически нейтральным. Для прозрачности и эффективности документ призывает Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) продолжать мониторить ситуацию в мире, оказывать помощь нуждающимся, совершенствовать систему отслеживания атак на медицинские объекты, сказал Глаголев на 76-й Всемирной ассамблее здравоохранения.

Российский проект уже поддержали Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа. Глаголев призвал все страны войти в число соавторов инициативы. Принятие резолюции РФ, по словам замминистра, способствует эффективному взаимодействию всех государств в интересах урегулирования не только ЧС в сфере здравоохранения на Украине, но и в целом повышению эффективности работы ВОЗ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что минобороны США через центр на Украине проводило программу Пи-444 по усилению вируса птичьего гриппа. По его данным, Пентагон выбрал Украину из-за её уникального географического положения.