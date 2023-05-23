Гладков: в Белгородской области ПВО сбила беспилотник ВСУ
Губернатор Гладков сообщил о сбитом в Белгородской области беспилотнике ВСУ
Белгородский район, Белгородская область, 24 мая, 2023, 00:51 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородским районом региона системой ПВО сбит вражеский беспилотник.
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Вячеслав Гладков
«По предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные службы на работают на месте падения БПЛА», — написал в Telegram-канале.
Как сообщало ИА Регнум, на проезжую часть в Белгороде ночью 24 мая с беспилотника было сброшено взрывное устройство. Никто в результате взрыва не пострадал. Есть повреждение легкового автомобиля.
Беспилотник ВСУ 23 мая сбросил взрывное устройство на подстанцию в Суджанском районе Курской области, в результате чего были обесточены три села — Плехово, Гуево и Горналь.