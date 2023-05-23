Вашингтон, 24 мая, 2023, 00:50 — ИА Регнум. Российская Федерация нарушает условия черноморской зерновой инициативы и не допускает корабли для экспорта зерна из украинских портов, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдепартамент США

Угрозы выхода из сделки могут привести к росту цен на продовольствие в мире и сокращению его доступности для нуждающихся, утверждает представитель американского ведомства.

Миллер заявил, что США призывают Россию не препятствовать глобальным поставкам продовольствия.

Как сообщало ИА Регнум, черноморская зерновая инициатива 18 мая была продлена ещё на два месяца. В МИД России надеются, что лидеры западных стран пересмотрят свою неконструктивную позицию, иначе в дальнейшем сделка продлеваться не будет. 23 мая генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подтвердил, что переговоры по ещё не решённым в рамках зерновой сделки вопросам продолжаются.