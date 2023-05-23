Рязань, 24 мая, 2023, 00:42 — ИА Регнум. После продолжительной, тяжелой болезни 22 мая скончался заслуженный артист РФ Александр Зайцев. С 1980 года он играл в Рязанском театре драмы. О безвременной кончине 63-летнего актёра сообщили его коллеги.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Свеча

Отмечается, что почти все его роли высоко оценивались на разных театральных фестивалях.

Александр Зайцев до последнего играл на сцене, даже уже чувствуя недомогание, не мог подвести зрителя. Осенью 2022 года его со спектакля увезли в больницу. Все эти месяцы он уже из дома не выходил.

Актёр многие годы был председателем правления рязанского отделения Союза театральных деятелей. Имеет ряд наград за заслуги в развитии театрального искусства.

Есть в творческой карьере Зайцева и роли в нескольких кинофильмах: «Почтальон», «Судьбы загадочное завтра», «Гражданка начальница. Продолжение», «Учитель в законе. Возвращение».