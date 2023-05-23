Москва, 24 мая, 2023, 00:19 — ИА Регнум. Россия переживает нелёгкие времена, но никогда лёгких и не было — наступил момент мощной консолидации общества и обострения национального чувства, заявил российский лидер Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля 23 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Президент акцентировал, что сегодня в России особый момент «нашей мощной консолидации, возникает желание укрепить основы духовности и создать условия для развития экономики».

Президент подчеркнул, что сейчас важный момент для воспитания молодых людей, которые обеспечат будущее России.

Также глава российского государства отметил, что Россия гордится теми, кто участвует в СВО и налаживает жизнь в новых регионах.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин провёл церемонию вручения государственных наград. В Кремле чествовали выдающихся граждан России, чей труд, подвиг, беззаветное служение Отечеству вносят заметный, яркий вклад в развитие России.

До появления УССР никакой Украины не было. Такое замечание сделал президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным.