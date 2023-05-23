Рига, 23 мая, 2023, 23:55 — ИА Регнум. Во вторник, 23 мая, стали известны участники четвертьфинальных матчей чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге и Тампере.

Fanny Schertzer Хоккей

По итогам группового этапа турнира в плей-офф вышли хоккеисты из Швейцарии, которым предстоит встреча с Германией, сборная Швеции примет участие в матче с Латвией, игроки из США сразятся с чехами, сборная Канады — с Финляндией.

Игры на вылет из турнира начнутся с 25 мая.

Как сообщало ИА Регнум, совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение продлить отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров до окончания сезона-2023/24. В IIHF посчитали небезопасным возвращение этих сборных.