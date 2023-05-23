Суд по делу Трампа о подделке документов состоится в марте 2024 года

Нью-Йорк, США, 23 мая, 2023, 23:40 — ИА Регнум. Судебный процесс против экс-главы Белого дома Дональда Трампа по делу о фальсификации документов запланирован на 2024 год, сообщил телеканал CNBC по итогам прошедшего 23 мая заседания суда в Нью-Йорке.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

По информации СМИ, председательствующий по делу судья Хуан Мерчан объявил, что начало разбирательства запланировано на 25 марта следующего года.

Бывший президент США принимал участие в заседании по видеосвязи. Трампу разъяснили о недопустимости связанных с делом публичных высказываний, включая соцсети.

Адвокаты Трампа ссылались на Конституцию США, так как ограничения нарушают принцип свободы слова, это осложняет проведение избирательной кампании их подзащитного в 2024 году. Судью их доводы не удовлетворили.

Как сообщало ИА Регнум, в начале апреля 2023 года против Дональда Трампа были выдвинули обвинения по 34 пунктам. Ему инкриминировали «фальсификацию деловых документов первой степени», совершённую с целью «мошенничества и планов совершить другое преступление». По каждому из пунктов обвинения предполагается максимальное наказание в виде четырёх лет тюремного заключения.