Нью-Йорк, США, 23 мая, 2023, 23:40 — ИА Регнум. Судебный процесс против экс-главы Белого дома Дональда Трампа по делу о фальсификации документов запланирован на 2024 год, сообщил телеканал CNBC по итогам прошедшего 23 мая заседания суда в Нью-Йорке.

Суд по делу Трампа о подделке документов состоится в марте 2024 года
Иван Шилов ИА REGNUM
Трамп

По информации СМИ, председательствующий по делу судья Хуан Мерчан объявил, что начало разбирательства запланировано на 25 марта следующего года.

Бывший президент США принимал участие в заседании по видеосвязи. Трампу разъяснили о недопустимости связанных с делом публичных высказываний, включая соцсети.

Адвокаты Трампа ссылались на Конституцию США, так как ограничения нарушают принцип свободы слова, это осложняет проведение избирательной кампании их подзащитного в 2024 году. Судью их доводы не удовлетворили.

Как сообщало ИА Регнум, в начале апреля 2023 года против Дональда Трампа были выдвинули обвинения по 34 пунктам. Ему инкриминировали «фальсификацию деловых документов первой степени», совершённую с целью «мошенничества и планов совершить другое преступление». По каждому из пунктов обвинения предполагается максимальное наказание в виде четырёх лет тюремного заключения.