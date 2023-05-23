Москва, 23 мая, 2023, 23:21 — ИА Регнум. Деятельность корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича в Екатеринбурге не была связана с журналистикой. Так отреагировала на заявление его необоснованного ареста, высказанного представителем Совета национальной безопасности США Джона Кирби официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Mid.ru Мария Захарова

«Гершкович вообще не должен находиться под арестом. Журналистика — это не преступление», — сказал Кирби.

По словам Захаровой, Джулиан Ассандж, который из-за американского преследования находится в тюрьме, действительно занимался журналистикой, а не то, что делал Гершкович в Екатеринбурге.

Напомним, Ассанжа хотят посадить за решётку из-за разоблачительных материалов, касающихся военных преступлений американцев в Афганистане и Ираке и организации США оранжевых революций на Ближнем Востоке, на WikiLeaks.

Как сообщало ИА Регнум, 23 мая Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемого в шпионаже в пользу США, до 30 августа. У американской дипмиссии это вызвало беспокойство. В посольстве считают необоснованным отказ российских властей в консульском доступе к Гершковичу и настаивают на освобождении журналиста.