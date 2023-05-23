В МИД РФ раскритиковали заявление Кирби о необоснованном аресте Гершковича
Захарова: Гершкович не занимался журналистикой в Екатеринбурге
Москва, 23 мая, 2023, 23:21 — ИА Регнум. Деятельность корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича в Екатеринбурге не была связана с журналистикой. Так отреагировала на заявление его необоснованного ареста, высказанного представителем Совета национальной безопасности США Джона Кирби официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Гершкович вообще не должен находиться под арестом. Журналистика — это не преступление», — сказал Кирби.
По словам Захаровой, Джулиан Ассандж, который из-за американского преследования находится в тюрьме, действительно занимался журналистикой, а не то, что делал Гершкович в Екатеринбурге.
Напомним, Ассанжа хотят посадить за решётку из-за разоблачительных материалов, касающихся военных преступлений американцев в Афганистане и Ираке и организации США оранжевых революций на Ближнем Востоке, на WikiLeaks.
Как сообщало ИА Регнум, 23 мая Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемого в шпионаже в пользу США, до 30 августа. У американской дипмиссии это вызвало беспокойство. В посольстве считают необоснованным отказ российских властей в консульском доступе к Гершковичу и настаивают на освобождении журналиста.