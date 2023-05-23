Донецк, 23 мая, 2023, 23:12 — ИА Регнум. В Донецке вечером 23 мая были слышны взрывы. В городе сработала система противовоздушной обороны, написал ТАСС.

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

Всего было слышно около пяти взрывов. Работу системы ПВО подтвердили в силовых ведомствах.

Практически в это же время система ПВО отразила атаку ВСУ в Харцызске в ДНР. Об этом сообщила мэр города Виктория Жукова.

Как сообщало ИА Регнум, один мирный житель погиб в результате нападения диверсантов ВСУ на Белгородскую область, жена погибшего получила ранения и находится в больнице.

Артиллеристы с Урала из группировки «Юг» сорвали попытку киевских боевиков атаковать позиции российских военных на донецком направлении.