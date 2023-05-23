Гатчина, Ленинградская область, 23 мая, 2023, 23:14 — ИА Регнум. В деревне Кобралово Гатчинского района Ленинградской области на 12-летнего мальчика на спортивной площадке упали металлические футбольные ворота. Происшествие случилось ещё в конце апреля, но о заведении уголовного дела ГСУ СК России по региону сообщило 23 мая. Здоровью ребёнка был причинен тяжкий вред.

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Мальчик был доставлен с травмами в Гатчинскую больницу. Уголовное дело возбуждено за халатность.

Установлено, что ворота были установлены на спортплощадке у дома несанкционированно. Они не были закреплены и упали на голову ребёнка.

Как сообщало ИА Регнум, девочка десяти лет, на которую упали футбольные ворота в селе Титоренко Энгельсского района (Саратовская область), скончалась в больнице. Трагедия произошла 11 марта на детской площадке. Дети сообщили взрослым, что девочку придавило футбольными воротами.