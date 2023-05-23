Москва, 23 мая, 2023, 23:00 — ИА Регнум. Вечером 23 мая на 81-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошла авария с участием большегруза и двух легковых автомобилей, сообщают очевидцы.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Уточняется, что фура перевернулась. Из шести полос автотрассы перекрыты четыре. Пробка уже растянулась на два километра. Обстоятельства аварии уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, 5 мая на 27-м км МКАД произошла авария с участием двух легковых и двух грузовых автомобилей. Один из грузовиков принадлежит Министерству обороны РФ. В районе ДТП образовался затор длиной около трёх километров.