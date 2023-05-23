Донецк, 23 мая, 2023, 22:59 — ИА Регнум. Артиллеристы с Урала из группировки «Юг» сорвали попытку киевских боевиков атаковать позиции российских военных на донецком направлении. Об успешной операции рассказал РИА Новости один из участников СВО.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

«Закрепившись в «серой зоне», ВСУ могли бы перейти в контратаку на наши позиции. Точной работой артиллерии удалось сорвать их планы», — пояснил военный.

Расчёты гаубиц Д-30 с помощью корректировки огня оператором беспилотника из батальона «Спарта», 122-мм снарядами разбили занятый украинскими военными блиндаж, а затем подавили работу расчёта гранатомёта, который прикрывал вылазку боевиков.

Также был уничтожен кочующий пикап ВСУ с миномётом.

Как сообщало ИА Регнум, Москва посредством специальной военной операции пытается прекратить войну, которую противник ведёт на протяжении девяти лет. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что жители Донбасса «не перестали быть нашими людьми». Он также добавил, что Москва делает и продолжит делать всё возможное, чтобы защитить их.