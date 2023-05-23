* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Херсон, 23 мая, 2023, 22:53 — ИА Регнум. В ходе проведения спецоперации ВС России уничтожили поэта и прозаика Игоря Мисяка, который с 2014 года воевал в рядах полка «Азов»* (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Спецназ «Азов»*

Мисяк являлся участником Майдана. Был лауреатом литературных конкурсов и фестивалей.

Известно, что в ряды Теробороны ВСУ он вступил в марте 2022 года. Принимал участие в боевых действиях в Херсонской области.

Подробности уничтожения Мисяка не сообщаются.

Как сообщало ИА Регнум, Министерство обороны РФ опубликовало видео с места ликвидации украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородской области. На кадрах видна повреждённая вражеская техника. Российские военные в ходе контртеррористической операции в Белгородской области уничтожили более 70 украинских диверсантов.