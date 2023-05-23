Москва, 23 мая, 2023, 22:44 — ИА Регнум. Американские дипломаты обеспокоены продлением ареста журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу ещё на три месяца, до 30 августа, говорится в официальном сообщении дипмиссии.

vk.comevangershkovich Эван Гершкович. Шпион (Журналист Wall Street Journal)

Во вторник, 23 мая, в Москве суд принял решение продлить срок предварительного заключения американского репортёра, обвиняемого в шпионаже.

В посольстве считают необоснованным отказ российских властей в консульском доступе к Гершковичу. Дипломаты настаивают на освобождении журналиста.

Как сообщало ИА Регнум, в конце марта 2023 года журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге с поличным. Следствие предполагает, что он по заданию американских спецслужб пытался завладеть информацией об объектах военно-промышленного комплекса РФ. Репортёр содержится в СИЗО «Лефортово». В отношении американца возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже (276 УК РФ).