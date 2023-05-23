Cumhuriyet: потери ВСУ в Артёмовске станут головной болью для Зеленского

Анкара, 23 мая, 2023, 22:39 — ИА Регнум. Журналист турецкой газеты Cumhuriyet Берктай Дениз считает, что значительные потери живой силы в украинской армии в Артёмовске (Бахмут) могут вызвать у президента Украины Владимира Зеленского в будущем «головную боль».

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

Автор написал, что Россия назвала свой успех в Артёмовске, за который боролась почти год, «победой над всем НАТО».

«Бахмут стал символом войны из-за того, что он находился в центре транспортных сетей и был местом, где бушевала война», — признал Дениз.

При этом обозреватель напомнил, что украинский лидер «настойчиво оставался в Артёмовске, несмотря на предложение военных отойти, и потерял большое количество бойцов. В будущем эта ситуация может доставить ему немало головной боли».

Как сообщало ИА Регнум, российские силы полностью установили 20 мая контроль над Артёмовском.

Президент России Владимир Путин поздравил бойцов отрядов «Вагнер» и подразделений ВС РФ с освобождением города.

Всех бойцов, отличившихся в ходе битвы за город, представят к государственным наградам. Битва длилась 224 дня.