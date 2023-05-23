Вирджиния, США, 23 мая, 2023, 22:04 — ИА Регнум. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге 23 мая назвал взаимодействие бомбардировщиков США и российского истребителя над Балтикой профессиональным и безопасным.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«В моём понимании, взаимодействие с российскими самолетами было безопасным и профессиональным», — заявил Райдер, слова которого приводит РИА Новости.

По его словам, появление американских бомбардировщиков над Балтикой — это часть давно запланированных учений в Европе.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 23 мая средствами контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к границе России две воздушные цели, после чего в воздух был поднят истребитель Су-27.

После удаления американских самолетов от границы России истребитель вернулся на аэродром базирования, нарушения границы допущено не было.