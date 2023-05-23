Минск, 23 мая, 2023, 21:52 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал слухи о своей болезни, заявив, что умирать не собирается.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь», — сказал Лукашенко.

Слухи он назвал «досужими рассуждениями». Президент Белоруссии также сообщил, что переболел аденовирусом.

«У меня не было возможности лечиться, то в Москву надо, то субботники, то в Гродно, потом Гомель, всё это накопилось. Поэтому умирать я не собираюсь, ребята. Вы ещё мучиться со мной будете очень долго», — отметил президент, слова которого передаёт агентство «БелТА».

Слухи о состоянии Лукашенко появились после того, как он не пришел на завтрак иностранных лидеров которые присутствовали на военном параде в Москве по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что Лукашенко не остался на завтрак из-за мероприятий в Минске. Позднее Песков сообщил, что российский и белорусский президенты встретятся 25 мая на мероприятиях в рамках Высшего Евразийского экономического совета.