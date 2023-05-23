Москва, 23 мая, 2023, 21:38 — ИА Регнум. Правительство России поддержало инициативу об усилении административной ответственности за передачу средств мобильной связи в места лишения свободы, сообщил 23 мая глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

По его словам, если гражданина впервые поймают при передаче за решетку мобильного телефона и комплектующих, он заплатит штраф в размере 25–50 тыс. рублей. Повторное нарушение предполагает штраф в 100–300 тыс. рублей либо лишение свободы сроком до 2 лет.

На данный момент, отметил Хинштейн, максимальное наказание за передачу телефонов в места лишения свободы составляет 5 тыс. рублей.

Ранее Хинштейн заявлял, что передача мобильных телефонов в тюрьмы — большая и наболевшая проблема. По его данным, ежегодно из тюрем и колоний изымаются десятки тысяч сотовых телефонов. При этом для их нелегальной доставки используют самые изощрённые способы — вплоть до беспилотников.