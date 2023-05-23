Додик заявил, что Запад вынудил Россию начать спецоперацию на Украине
Президент Республики Сербской Додик: Россия была вынуждена начать спецоперацию
Москва, 23 мая, 2023, 21:12 — ИА Регнум. Россия, которая упорно требовала получения гарантий безопасности, была в итоге вынуждена начать спецоперацию на Украине, заявил 23 мая президент Республики Сербской Милорад Додик на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.
Додик пожелал скорейшего окончания конфликта на Украине.
«Мы понимаем, что это не война Украины и России. Это столкновение с Западом, который пытается использовать [Украину], чтобы эту войну раздуть», — заявил глава республики, отметив, что его страна не разделяет «истерический» подход Запада по ситуации вокруг Украины.
Владимир Путин, в свою очередь, поблагодарил Республику Сербскую за сдержанность и нейтральную позицию по украинскому конфликту.
В ходе встречи с Додиком Путин также отметил, что отношения двух стран успешно развиваются. По словам президента, товарооборот между двумя государствами пока небольшой, но есть тенденция к его увеличению.