Москва, 23 мая, 2023, 21:12 — ИА Регнум. Россия, которая упорно требовала получения гарантий безопасности, была в итоге вынуждена начать спецоперацию на Украине, заявил 23 мая президент Республики Сербской Милорад Додик на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Милорад Додик

Додик пожелал скорейшего окончания конфликта на Украине.

«Мы понимаем, что это не война Украины и России. Это столкновение с Западом, который пытается использовать [Украину], чтобы эту войну раздуть», — заявил глава республики, отметив, что его страна не разделяет «истерический» подход Запада по ситуации вокруг Украины.

Владимир Путин, в свою очередь, поблагодарил Республику Сербскую за сдержанность и нейтральную позицию по украинскому конфликту.

В ходе встречи с Додиком Путин также отметил, что отношения двух стран успешно развиваются. По словам президента, товарооборот между двумя государствами пока небольшой, но есть тенденция к его увеличению.