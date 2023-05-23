Москва, 23 мая, 2023, 20:50 — ИА Регнум. 23 мая средствами контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к границе России две воздушные цели, сообщили в Министерстве обороны.

ИТАР-ТАСС/Федор Савинцев Американский бомбардировщик В-1В

«Для недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота. Экипаж российского истребителя классифицировал воздушные цели как два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США и занял установленную зону дежурства в воздухе», — отметили в ведомстве.

После удаления американских самолетов от границы России истребитель вернулся на аэродром базирования, нарушения границы допущено не было, сообщили в Минобороны.

В апреле 2023 года в Минобороны сообщали, что российский истребитель Су-27 поднимался для сопровождения немецкого самолёта-разведчика «Орион» над акваторией Балтийского моря. После разворота иностранного самолёта от российской границы Су-27 вернулся на аэродром базирования, нарушения границы допущено не было.

Ранее The Washington Post со ссылкой на документы Пентагона сообщила, что российский истребитель Су-27 едва не сбил самолёт-разведчик ВВС Великобритании RC-135 Rivet Joint вблизи Крыма в 2022 году. Российские истребители перехватили британский самолёт в международном воздушном пространстве над Чёрным морем, один из них приблизился к RC-135 Rivet Joint на расстояние в четыре метра, сообщалось в публикации.