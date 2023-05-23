Москва, 23 мая, 2023, 20:40 — ИА Регнум. Россия благодарна Республике Сербской за сдержанность и нейтральную позицию по украинскому конфликту, заявил 23 мая президент Владимир Путин.

Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости Владимир Путин и Милорад Додик во время встречи

«Мы благодарны вам за вашу нейтральную позицию по событиям на Украине, только такая позиция может привести к какому-то положительному решению. Мы благодарны вам за сдержанность», — сказал президент на встрече с главой Республики Сербской Милорадом Додиком.

Как сообщалось ранее, в ходе встречи с Додиком Путин также отметил, что отношения двух стран успешно развиваются. По словам президента, товарооборот между двумя государствами пока небольшой, но есть тенденция к его увеличению.

Накануне, 22 мая, в Москве состоялась встреча Додика и секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, в ходе которой стороны обменялись мнениями по проблематике региональной безопасности в современных геополитических условиях.