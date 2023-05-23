Москва, 23 мая, 2023, 20:29 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили под Артёмовском Ростислава Кария, командира отделения личного спецназа президента Украины Владимира Зеленского, сообщил 23 мая Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Евгений Биятов/РИА Новости Боец ведёт наводку перед стрельбой из ПТРК «Корнет» по позициям ВСУ в Артёмовске

Карий воевал в элитном украинском президентском полку спецназначения, участвовал в карательной операции в Донбассе, воевал в Буче и Ирпене в начале 2022 года.

«В итоге ликвидирован нашими на фланге бахмутского направления», — уточнили военкоры.

Как сообщало ИА Регнум, операция по освобождению Артёмовска началась 8 октября 2022 года. Она продлилась 224 дня. 21 мая Минобороны России объявило, что российские военные завершили освобождение Артёмовска. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 23 мая установил флаг республики над одним из административных зданий города.