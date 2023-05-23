Нью-Йорк, США, 23 мая, 2023, 20:17 — ИА Регнум. Поставки аммиачных удобрений из России позволили бы произвести продовольствие для 200 миллионов человек, заявил постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«Хотели бы обратить особое внимание на поставки аммиака, прописанные в стамбульских соглашениях. Это может обеспечить поставки 2,5 млн тонн сырья, достаточного для производства 7 млн тонн удобрений», — сказал Небензя, уточнив, что такой объём удобрений помог бы произвести продукты питания для 200 миллионов человек.

Постпред России отметил, что поставки удобрений должны были начаться одновременно с вывозом продовольствия с Украины, однако этого не происходит.

Ранее в ООН сообщили, что в рамках черноморской зерновой инициативы экспортировано уже более 29,7 млн тонн зерна и другого продовольствия, но экспорта удобрений, в том числе аммиака, пока не было.

Как сообщало ИА Регнум, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш завил, что переговоры по ещё не решённым в рамках Черноморской инициативы (зерновой сделки) вопросам продолжаются. Он отметил, что приветствует решение России о продолжении участия в сделке и выразил надежду, что её продление обеспечит поступление на мировой рынок необходимого объёма продуктов и удобрений.