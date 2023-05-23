Москва, 23 мая, 2023, 19:54 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ опубликовало видео с места ликвидации украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородской области. На кадрах видна повреждённая вражеская техника.

Кадр из видео МО РФ Место ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области. 23.05.2023. Белгородская область. Россия

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Как сообщало ИА Регнум, 22 мая диверсионная группа ВСУ проникла в Белгородскую область. О ситуации было доложено президенту России Владимиру Путину. В регионе был введён режим контртеррористической операции. Следственный комитет возбудил дело по шести статьям Уголовного кодекса.

Операцию по выдавливанию и уничтожению террористической группы вели Вооружённые силы РФ, Росгвардия, пограничники и ФСБ. Утром 23 мая Гладков заявил, что жители девяти населённых пунктов были временно «отселены», им пока не рекомендовано возвращаться в свои дома.

23 мая в Минобороны России сообщили, что диверсанты были заблокированы и разгромлены. Остатки ДРГ были отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения «до полной ликвидации», уничтожено более 70 террористов.