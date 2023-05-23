Белгород, 23 мая, 2023, 19:52 — ИА Регнум. Информацию о якобы упавшем вертолёте Ми-8 опроверг губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Об этом 23 мая он сообщил в прямом эфире на странице в соцсети «ВКонтакте».

Антон Вергун/ТАСС Вячеслав Гладков

«Вертолёт в Прохоровском районе не падал», — сказал Гладков.

Ранее ряд Telegram-каналов распространил информацию о том, что в Прохоровском районе Белгородской области якобы упал вертолёт Ми-8.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Гладков заявил, что в Белгородской области столкнулись с беспрецедентной информационной атакой, которой ещё не было в регионе. По его словам, целью было запугивание и создание паники. Он рекомендовал жителям доверять только проверенным источникам информации и пообещал доводить её до граждан оперативно.

23 мая в Минобороны России сообщило, что прорвавшиеся на территорию Белгородской области формирования были заблокированы и разгромлены. Остатки ДРГ были отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения «до полной ликвидации», уничтожено более 70 террористов, отметили в ведомстве.