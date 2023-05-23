Курск, 23 мая, 2023, 19:57 — ИА Регнум. Беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) сбросил взрывное устройство на подстанцию в Суджанском районе Курской области, в результате чего были обесточены три села — Плехово, Гуево и Горналь, сообщил 23 мая губернатор региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM ЛЭП

По его словам, в настоящее время ремонтные бригады приступили к восстановительным работам. Старовойт также отметил, что никто из мирных жителей не пострадал.

В этот же день губернатор Курской области сообщал об обстреле со стороны ВСУ села Гордеевка в Кореневском районе. В результате оказались обесточенными сёла Гордеевка, Викторовка и Троицкое, около 400 человек остались без света. Накануне, 22 мая, обстрелу подвергся посёлок Краснооктябрьский в Глушковском районе области. Кроме того, российские пограничники отразили в этот же день атаку двух дронов в Курской области.