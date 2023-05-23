Донецк, 23 мая, 2023, 19:48 — ИА Регнум. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в ходе своего визита в Артёмовск заявил, что после освобождения населённого пункта открывается новый плацдарм на Краматорск, Константиновку и Славянск.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

Ранее Пушилин писал в своём Telegram-канале, что прибыл в город. Он также отметил, что в Артёмовске предстоит много работы по разминированию и обезвреживанию снарядов.

«Плацдарм новый открывается… Мы видим, что плацдарм открывается на Краматорск, на Константиновку и на Славянск», — заявил врио главы региона в видеообращении, опубликованном в социальной сети.

Он также уточнил, что выстраивание планов по взятию этих населённых пунктов — «прерогатива военного ведомства, и никто сейчас об этом не расскажет».

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая Пушилин рассказал, что в Артёмовске началось предварительное разминирование. Он сообщил, что в первую очередь будут обследованы места, где могут оставаться гражданские лица, а после этого уже дана оценка состоянию объектов инфраструктуры и организован штаб по оказанию помощи.

Спасательные и коммунальные службы пока не могут работать в городе Артёмовске, рассказал 23 мая советник Пушилина Ян Гагин. Он отметил, что в первую очередь необходимо завершить зачистку населённого пункта, потом провести разминирование.