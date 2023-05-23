Волгоградская область, 23 мая, 2023, 19:42 — ИА Регнум. Выпускник Андрей из Иловлинской школы № 1 Волгоградской области, где 23 мая случилось ЧП на последнем звонке, рассказал «Известиям» подробности произошедшего.

Кадр из видео Школьники обезвреживают одноклассника с ножом

По его словам, нападение произошло сразу после того, как выпускники допели песню на торжественной линейке. Злоумышленник обнял одноклассницу, после чего в его руке появился нож.

«Я схватил его руку с ножом и начал отводить её вверх. Другой рукой схватил его за свободную руку и стал звать на помощь мужчин», — рассказал школьник.

Девушке удалось вырваться, а родители одноклассников обезвредили напавшего.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 23 мая на торжественной линейке, посвящённой окончанию учебного года, ученик 11-го класса ударил одноклассницу ножом. Школьницу с порезом доставили в Иловлинскую центральную районную больницу, её жизни и здоровью ничего не угрожает.