Стали известны подробности нападения на школьницу в Волгоградской области
Школьник рассказал подробности нападения на выпускницу на линейке в Волгоградской области
Волгоградская область, 23 мая, 2023, 19:42 — ИА Регнум. Выпускник Андрей из Иловлинской школы № 1 Волгоградской области, где 23 мая случилось ЧП на последнем звонке, рассказал «Известиям» подробности произошедшего.
По его словам, нападение произошло сразу после того, как выпускники допели песню на торжественной линейке. Злоумышленник обнял одноклассницу, после чего в его руке появился нож.
«Я схватил его руку с ножом и начал отводить её вверх. Другой рукой схватил его за свободную руку и стал звать на помощь мужчин», — рассказал школьник.
Девушке удалось вырваться, а родители одноклассников обезвредили напавшего.
Как ранее сообщало ИА Регнум, 23 мая на торжественной линейке, посвящённой окончанию учебного года, ученик 11-го класса ударил одноклассницу ножом. Школьницу с порезом доставили в Иловлинскую центральную районную больницу, её жизни и здоровью ничего не угрожает.