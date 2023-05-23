Поддержавшую Украину певицу Лободу не приняли в Киеве и отменили концерт
Киев, 23 мая, 2023, 19:35 — ИА Регнум. Певицу Светлану Лободу, которая поддержала Украину, не приняли в Киеве, а концерт артистки отменили. Об этом 23 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей площадки, где она должна была выступить.
Отмечается, что запланированное на конец августа выступление не состоится. Организаторы не назвали точную причину отмены концерта, но обещали вернуть деньги за билеты. В комментариях под объявлением пользователи поддержали решение отменить выступление Лободы.
Как сообщало ИА Регнум, Лобода, которая покинула Россию после начала спецоперации на Украине, объявила о планах провести концерт в Киеве. Это решение вызвало недовольство её поклонников в социальных сетях.
В апреле Лобода назвала глупой идею о переводе своих песен с русского языка на украинский, так как поклонники не поймут такого шага. Она указала, что свою популярность приобрела не только на Украине, но и в странах бывшего СССР, где многие говорят на русском языке, понимают его и широко используют.
Также певица вспомнила о заработках в России и о том, что здесь она была «артисткой номер один», зарабатывая большие деньги. На Украине она попала в список нежелательных персон за исполнение песен на русском языке и концертную деятельность в России.