Киев, 23 мая, 2023, 19:35 — ИА Регнум. Певицу Светлану Лободу, которая поддержала Украину, не приняли в Киеве, а концерт артистки отменили. Об этом 23 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей площадки, где она должна была выступить.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Светлана Лобода

Отмечается, что запланированное на конец августа выступление не состоится. Организаторы не назвали точную причину отмены концерта, но обещали вернуть деньги за билеты. В комментариях под объявлением пользователи поддержали решение отменить выступление Лободы.

Как сообщало ИА Регнум, Лобода, которая покинула Россию после начала спецоперации на Украине, объявила о планах провести концерт в Киеве. Это решение вызвало недовольство её поклонников в социальных сетях.

В апреле Лобода назвала глупой идею о переводе своих песен с русского языка на украинский, так как поклонники не поймут такого шага. Она указала, что свою популярность приобрела не только на Украине, но и в странах бывшего СССР, где многие говорят на русском языке, понимают его и широко используют.

Также певица вспомнила о заработках в России и о том, что здесь она была «артисткой номер один», зарабатывая большие деньги. На Украине она попала в список нежелательных персон за исполнение песен на русском языке и концертную деятельность в России.