Москва, 24 мая, 2023, 07:19 — ИА Регнум. В 2023 году высшие учебные заведения России разместили более 60 инновационных инструментов в столичном «Банке технологий». Об этом заявил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Вузы России разместили более 60 инновационных инструментов в «Банке технологий

«В этом году мы добавили новое направление в «Банке технологий», где свои перспективные разработки могут размещать высшие учебные заведения страны. Для вузов это отличная возможность наладить сотрудничество с ведущими промышленными компаниями, для предприятий — найти инновационные инструменты для развития производства», — отметил Овчинский.

В числе разработчиков — Московский государственный строительный университет, Российский биотехнологический университет, Институт общей физики имени А. М. Прохорова Российской академии наук, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева и многие другие.

В «Банке технологий» доступны разработки для разных отраслей промышленности — от пищевой до машиностроительной и автомобилестроительной. Среди них — гибридные ультразвуковые установки для укрепления металлов, химические композиции для базового материала печатных плат электроники и электротехники. Кроме того, в «Банке технологий» представлены решения по снижению шума от энергетического оборудования.

Перед тем как включить технологию в онлайн-реестр, она проходит предварительную проверку на наличие успешного опыта внедрения на промпредприятиях. Для попадания в «Банк технологий» компании могут оставить заявку на сайте Городского агентства управления инвестициями. В свою очередь компании могут также оставить заявку на подбор технологического решения в соответствующем разделе сайта.