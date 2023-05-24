Москва, 24 мая, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Уникальные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), специализированное оборудование, системы управления и другие разработки в области авиастроения представили российские предприятия на международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2023. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, участие в выставке 90 компаний, 18 из которых были из Москвы.

Пресс-службы КЭПиИЗО Владимир Ефимов

«В Москве отрасль представлена более чем 40 предприятиями и научно-исследовательскими институтами, на которых трудится свыше 50 тысяч человек», — отметил Ефимов и назвал столицу одним из крупных центров авиационной промышленности России.

«Участие столичных компаний в выставке подтверждает их высокие позиции в индустрии, готовность к развитию и обмену опытом», — подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Напомним, в выставке HeliRussia принимают участие конструкторы, инженеры, производители и пользователи вертолетов. Среди них — московские производитель систем жизнеобеспечения самолетов, вертолетов и космических кораблей — НПО «Наука», разработчик и производитель БПЛА — компания «Связь Спецзащита», изготовитель источников питания для наземного обслуживания и ремонта авиационной техники — НТЦ «Актор», разработчик и интегратор собственных ИТ-продуктов в сфере БПЛА — Gaskar Group и другие.