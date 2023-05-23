Самара, 23 мая, 2023, 19:25 — ИА Регнум. Лидер группы «Звери» Роман Билык, известный под псевдонимом Рома Зверь, не вступал в драку в самарском баре, конфликт закончился словесной перепалкой. Об этом 23 мая заявил директор группы Александр Островский.

Сергей Бобылев/ТАСС Роман Билык

«Хочу подчеркнуть, что конфликт заключался только в словесной перепалке. Никакой драки или милиции, или ещё чего-то не было», — приводит его слова ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, Рома Зверь устроил дебош в самарском баре, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он кидался семечками в одного из гостей, вёл себя агрессивно. Также стал бросать стулья и нецензурно ругаться. Певца вывели из заведения несколько человек.

По словам PR-менеджера группы Максима Гну, потасовка произошла по вине посетителей, которые настойчиво требовали внимания артиста и просили сфотографироваться. Им было отказано в вежливой форме, но те продолжали добиваться своего, что и вызвало реакцию певца.

Позже управляющий бара рассказал ИА Регнум, что потасовка с участием артиста произошла внезапно, а ребята «хорошо отдохнули». По его словам, Рома Зверь вёл себя «как настоящий рок-н-ролльщик». Ни у кого нет претензий друг к другу, отметил он.