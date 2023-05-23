Донецк, 23 мая, 2023, 19:25 — ИА Регнум. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин установил флаг республики над одним из административных зданий Артёмовска.

Telegram-канал Дениса Пушилина. Кадр из видео Денис Пушилин устанавливает флаг ДНР над одним из административных зданий Артёмовска

По его словам, ранее над городом был водружён флаг России.

«Сегодня съездил в освобождённый город, чтобы вывесить флаг ДНР и ещё раз осмотреть населённый пункт для понимания первоочередных мер», — написал он в своём Telegram-канале.

Пушилин поблагодарил Вооружённые силы РФ за выполнение сложнейшей боевой задачи и призвал двигаться дальше к победе.

Ранее врио главы региона сообщил, что направляется в Артёмовск, чтобы оценить «фронт предстоящих работ» по восстановлению города и налаживанию нормальной жизни.

Как сообщало ИА Регнум, 21 мая в Минобороны РФ подтвердили, что российские воинские подразделения завершили освобождение Артёмовска в ДНР.

Операцию по освобождению города, которая продлилась 224 дня, начали 8 октября 2022 года. Первые сообщения о её завершении появились 20 мая.

22 мая Пушилин рассказал, что в Артёмовске началось предварительное разминирование. В первую очередь обследуют места, где могут оставаться гражданские лица. После завершения этих работ будет дана оценка состоянию объектов инфраструктуры и организован штаб по оказанию помощи.

Спасательные и коммунальные службы пока не могут работать в Артёмовске, рассказал 23 мая советник Пушилина Ян Гагин. Он отметил, что в первую очередь необходимо завершить зачистку города, потом провести разминирование.