Брюссель, 23 мая, 2023, 19:11 — ИА Регнум. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель ничего не знает о нападении диверсантов ВСУ на Белгородскую область, такое заявление он сделал на пресс-конференции 23 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

Боррель сначала уточнил у журналиста, «что именно произошло в Белграде». Помощница главы дипломатии ЕС пришла ему на помощь, объяснив, о чём был вопрос.

«Почему бы вам не рассказать мне, что случилось в Белгороде?» — со смехом обратился Боррель к автору вопроса.

Помощница продолжила давать объяснения Боррелю, их диалог длился около 30 секунд. После его завершения глава дипломатии ЕС ответил, что ничего не знает о случившемся «ни в Белгороде, ни в Белграде» и не может ответить на вопрос.

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Диверсионная группа ВСУ проникла в Белгородскую область днём 22 мая. 13 человек получили ранения, один мирный житель погиб. О ситуации было доложено президенту России Владимиру Путину. В регионе был введён режим контртеррористической операции. Следственный комитет возбудил дело по шести статьям Уголовного кодекса.

Операцию по уничтожению террористической группы вели Вооружённые силы РФ, Росгвардия, пограничники и ФСБ. Утром 23 мая глава региона Вячеслав Гладков заявил, что жители девяти населённых пунктов были временно «отселены», им не рекомендовано возвращаться в свои дома.

23 мая в Минобороны России сообщили, что диверсанты были заблокированы и разгромлены. Остатки группы были отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения «до полной ликвидации». Всего было уничтожено более 70 террористов, отметили в ведомстве.