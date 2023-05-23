Лондон, 23 мая, 2023, 19:09 — ИА Регнум. Британские пользователи социальной сети Twitter остались недовольны высказываниями премьера королевства Риши Сунака о безоговорочной поддержке Украины.

ISSEI KATO/POOL/EPA/ТАСС Риши Сунак

Ранее глава правительства Британии похвастался, что Лондон стал лидером по оказанию помощи киевскому режиму, в том числе став первой страной, которая начала обучать украинских бойцов и поставлять смертоносное вооружение и ракеты дальнего радиуса действия. Он также добавил, что «Путин должен знать, что мы никуда не уйдём».

Один из комментаторов отметил, что Сунак забыл добавить, что Великобритания была одной из стран, которая хотела прокси-войны с РФ. Он также посоветовал ему «первым» добиться мирного урегулирования конфликта путём переговоров.

Другой пользователь предположил, что Соединённое Королевство будет первой страной, в которую прилетит ядерный снаряд. Он также назвал премьер-министра «позором для британского народа и врагом нации».

«Мне плевать на Украину, насколько я понимаю, с этим жуликом Зеленским она может сгореть дотла», — гласит один из комментариев.

Ещё один комментатор подчеркнул, что британское правительство не желает искать способ мирного урегулирования украинского кризиса и вместо этого продолжает подталкивать мир к третьей мировой войне.

Как сообщало ИА Регнум, накануне премьер-министр Великобритании заявил, что придерживается мнения, что любые мирные инициативы, которые не предусматривают возврат Украине потерянных территорий и приведут к замораживанию конфликта, являются в корне неверными. По его словам, единственный выход из конфликта — это вывод РФ своих войск с территории восточноевропейской страны.